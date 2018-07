3Sat: TV-Doku hinterfragt festgefahrene Rollenbilder

Ende Juni wurde das dritte Geschlecht durch den Österreichischen Verfassungsgerichtshof anerkannt. Neben „männlich“ und „weiblich“ muss es nun eine dritte Eintragungsmöglichkeit im Behördenregister geben. Die Entscheidung bietet reichlich Diskussionsstoff: Braucht es nun eigene Toiletten? Welche Personalpronomina sollen wir künftig verwenden? Werden neue Quotenregelungen notwendig? Diese Fragen diskutieren in der Dokumentation Autor und Kolumnist Harald Martenstein sowie Eva Blimlinger, Rektorin an der Akademie der bildenden Künste in Wien.