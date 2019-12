32. Europäische Filmpreise: "The Favourite" ist Gewinner des Abends

Der Historienfilm "The Favourite" des griechischen Regisseurs Yorgos Lathimos ist der große Gewinner der 32. Europäischen Filmpreise in Berlin. Bei der Verleihung am Sonntagabend konnte er acht der insgesamt 23 Preise ergattern, darunter bester Film, beste Regie und beste Darstellerin.

Doch viele der von der Europäischen Filmakademie (EFA) verliehenen Preise für "The Favourite", der die Hofintrigen der englischen Königin Anne Anfang des 18. Jahrhunderts porträtiert, wurden stellvertretend von Produzent Ed Guiney entgegengenommen. Dreimal musste er auf die Bühne, weil Lathimos selbst nicht an der Verleihung teilnehmen konnte. " Yorgos wäre sehr gern hier gewesen, um allen zu danken", sagte Guiney. Auch Hauptdarstellerin Olivia Coleman, die für ihre Leistung bereits mit einem Oscar und einem Titel von der Queen geehrt worden war, nahm nicht an der Feier im Haus der Berliner Festspiele teil. "Ich bin so berührt davon, vielen lieben Dank", verkündete sie via Videobotschaft.