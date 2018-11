30er-Jahre-Ästhetik: "Hyäne Fischer" will für Österreich zum ESC

Zuerst dachte man an einen Scherz, eine gut gemachte Spam-Mail; „Hyäne Fischer zum Eurovision Song Contest für Österreich“ stand da in der Betreffzeile der E-Mail. Hyäne statt Helene. Herrlich! Aber dabei handelt es sich um kein Scherzmail, sondern um eine mögliche Kandidatin, die Österreich 2019 in Tel Aviv beim Song Contest vertreten könnte. Und zwar mit dem Song „Im Rausch der Zeit“, der 80er-Jahre Synthie-Disco-Pop mit aktueller Schlager-Ästhetik zwischen Oktoberfest, Skihütten-Trash und Alpen-Donau-Folklore. Helene Fischers "Atemlos" ist da nicht weit weg.

Das Video dazu (siehe unten) sieht aus wie ein Heimatfilm aus der Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten, Leni Riefenstahl lässt grüßen. Der Text dazu passt dann auch gut zu der alpinen, romantisch verklärten Landschaft, in der das Video gedreht wurde. „Siehst du den Nebel in den Bergen stehn? Spürst du den Sturm? Er wird wieder vergehn. Hörst du den Wind? Er singt ein altes Lied...“ Dazu haben vier Damen im lodengrünen Mantel Spaß im Wald und in der "Villa Daheim". Das erinnert fern an Aufnahmen vom Obersalzberg, wo Eva Braun an der Seite von Adolf Hitler aufs Reich runtergeschaut hat. Heimat, Tradition, Kameradschaft. Hier ist die Welt noch heil.