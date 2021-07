30 Jahre Donauinselfest

In gut zwei Monaten findet das diesjährige Wiener Donauinselfest statt. Heuer feiert das Festival Jubiläum: "Wir haben für dieses 30. Donauinselfest viele Highlights vorbereitet", kündigte Christian Deutsch, Landesparteisekretär der Wiener SPÖ, die das Fest seit jeher organisiert, am Mittwoch in einer Pressekonferenz an. In Sachen Line-up hielten sich die Verantwortlichen aber noch bedeckt, nur ein paar Namen wurden verraten: Pop-Barde Zucchero, Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich werden auftreten - nicht jedoch Andreas Gabalier.

Der steirische Volksmusikstar hatte nach der Absage seines Auftritts am Donauinselfest im Vorjahr eigentlich versprochen, heuer aufzuspielen. Daraus wird nichts. "Wir hätten uns gefreut, aber es ist an den Details gescheitert", erzählte der neue Projektleiter Thomas Waldner auf APA-Nachfrage. Daher sei es zu keiner Vertragsunterzeichnung gekommen.

Fix hingegen sind Auftritte der Austro-Pop-Legenden Wilfried, Wolfgang Ambros und Reinhard Fendrich. Letzterer wird auch Lieder aus seinem neuen Album "Besser wird's nicht", das demnächst veröffentlicht wird, zum Besten geben. Außerdem werden Zucchero, Rea Garvey und das Nockalm Quintett auf den diversen Bühnen stehen. Im Kulturzelt wird u.a. Alfred Dorfer Auszüge aus seinem Kabarett zeigen.