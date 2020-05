Neuer Chef zum Insel-Jubiläum

Sein Nachfolger ist 28 Jahre alt, studiert Politikwissenschaft und war zuletzt für die Wahlkämpfe und Bundesländer-Touren von Bundespräsident Heinz Fischer und Kanzler Werner Faymann mitverantwortlich.In den vergangenen Jahren war er bereits im Donauinselfest-Organisationsteam tätig.

Zu seinen Plänen für das 30. Donauinselfest will er noch nicht viel verraten. „Im Großen und Ganzen“ werde es so bleiben wie in den vergangenen Jahren. Wer den musikalischen Hauptact für das große Jubiläum übernehmen wird, sei noch nicht klar.

Einen Fixstarter gibt es allerdings schon: Andreas Gabalier hat versprochen, das heuer ausgefallene Konzert 2013 nachzuholen. Klar ist ebenfalls: Das Donauinselfest wird auch im kommenden Jahr bei freiem Eintritt über die Bühne gehen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage war zuletzt überlegt worden, Eintritt zu verlangen, das wurde letztlich aber wieder verworfen.