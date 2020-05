"2D23D": Aus zwei mach drei

Ein unerwarteter Zaungast in dem Zwiegespräch zwischen Fotografie und Skulptur ist die Videokunst: Wenn die bewegten Bilder nicht flach an der Wand hängen sondern über klobige Fernsehbildschirme flimmern, und auf Sockeln aus Bauschutt präsentiert oder übereinandergestapelt in fast menschengroßen Dimensionen ihren Mann stehen, dann wollen diese nicht nur virtuelle Bilder zeigen, sondern gewinnen reale, körperliche Präsenz. 2D und 3D in 1.

Von Daniela Fasching