25 Jahre Amour Fou: „Über die Grenzen hinaus produzieren“

Welche Ihrer Filme zählen zu den Meilensteinen?

ADI: Sicherlich acht Jahre später die Produktion von „Hannah Arendt“ unter der Regie von Margarethe von Trotta, mit der wir aktuell an einem Spielfilm über Ingeborg Bachmann arbeiten. Historische Filme sind aufwendig, weil man eine Realität herstellen muss. Damals haben wir das Know-how erarbeitet, als Produzenten solche Filme stemmen zu können. Danach konnten wir dann Filme wie Jessica Hausners „Amour Fou“, Dieter Berners „Egon Schiele: Tod und Mädchen“ oder Virgil Widrichs „Die Nacht der 1000 Stunden“ machen. Jetzt arbeiten wir gerade mit der Freibeuterfilm an Stefan Ruzowitzkys neuem Film „Hinterland“: Er spielt in Wien von 1922, wo eine Mordserie stattfindet. Über Wien liegt noch der Schatten des Ersten Weltkriegs und gleichzeitig die Aufbruchsstimmung der 20er Jahre – es ist ein Noir-Film im besten Sinne.

Man hört immer wieder den Vorwurf, dass „Festivalfilme“ kein heimisches Publikum finden. Wann ist ein Film erfolgreich?

ADI: Natürlich wollen wir in Österreich ein Publikum finden, aber wir machen Filme, die über Österreich hinausgehen. „Hochwald“ von Evi Romen hat den Golden Eye Award in Zürich gewonnen und wurde nach Deutschland, in die USA, nach England und Polen verkauft.

BM: Es ist auch absurd, zu behaupten, dass ein Film nur in Österreich Publikum braucht. Ist doch toll, wenn österreichische Kreativität in alle Welt exportiert wird. Wir verkaufen unsere Filme in 30 bis 50 Länder. Warum zählt denn nur österreichisches Publikum? In Österreich hat die Kinolandschaft hohe Konkurrenz. Es gibt Oper, Theater, Konzert – und nicht die Tradition, jede Woche ins Kino zu gehen und auf Partys über Filme zu sprechen. In Paris hingegen, wenn du da die letzten drei wichtigen Filme nicht gesehen hast, kannst du dich unterm Tisch verstecken.

Was halten Sie von der Forderung, Filme von Frauen mithilfe der Quotenregelung zu fördern?

ADI: Ich bin dafür, weil sich sonst nichts ändert. Die Details muss man sich anschauen, aber insgesamt sieht man an der Filmbranche, dass es immer noch nicht gelungen ist, ein paritätisches Verhältnis herzustellen. Besonders in den Nuller- und Zehnerjahren habe ich immer wieder gehört, wenn es darum ging, den Film einer Regisseurin zu finanzieren: „Dieses Budget ist zu hoch. Wir müssen die Regisseurin vor sich selbst schützen.“ Das war unglaublich. Niemand würde das je über einen Regisseur sagen.

BM: Von all unseren Filmen stammen etwas mehr als die Hälfte von Frauen. Aber gerade in der Vergangenheit war es unglaublich schwer, Projekte von Frauen durchzusetzen. Das hat sich geändert, was ein Fortschritt ist.