200 Jahre Hektiker - eine Zeitreise

Wir spazieren vom Schrannenbeisl den Mödlingbach entlang zu dem Ort, wo alles anfing – zum Gymnasium Keimgasse. Die Schule hat einige bekannte Namen hervorgebracht: Die Hektiker, Stefan Vladar, den Verfassungsrechtler Heinz Mayer, den Kabarettisten Andreas Steppan, den ersten österreichischen Raumfahrer Franz Viehböck. Vor mehr als 100 Jahren besuchte der spätere Dramatiker Franz Theodor Csokor die Schule.

Pissecker: „Und natürlich dürfen wir den Spindelegger nicht vergessen...“

Scheuba: „Es war ein gutes Klima, damals. Es gab auch eine großartige Schülerzeitung, die hieß ,Oink‘.“ Pissecker: „Ich hab ja nie gern gelernt, aber ich bin gern in die Schule gegangen. Der Schmäh ist g’rennt, es gab ständig Partys. Und jeder, der Triangel spielen konnte, war in einer Band.“ (Auch die späteren Hektiker waren in einer, sie hieß Evidence). Sobotka: „Ich hab immer gesagt, die Stunden sind unnötig, aber die Pausen sind super.“ Pissecker: „Als einer unser Schulkollegen von seinem Vater eine Watschen gekriegt hat, haben wir gleich ein Anti-Gewaltfest im Kursalon organisiert. So war das damals.“

Wallensteins Lager

Auch bei den Schülerakademien ging es anarchisch zu. Sobotka: „Der damalige Direktor Lothar Preiß sagte bei den Eröffnungen der Schüler-Akademien immer den Satz ,Neben ernster Unterrichtsarbeit ist auch Zeit für Frohsinn und Heiterkeit‘. Wir haben diesen Spruch heimlich mitgeschnitten und ein Sample draus gemacht und dann im zweiten Teil des Abends mit Hilfe der Band live verarbeitet. Dabei sind wir immer atonaler geworden, bis sie schließlich den Vorhang heruntergelassen haben.“

Bis heute legendär ist auch eine andere Spaß-Aktion auf der Schüler-Akademie: Die späteren Hektiker kündigten etwas an, das so klang, als wollten sie eine Schiller-Szene spielen. Scheuba: „Auf dem Programm stand ,Wallensteins Lager, Szene: Am Vorabend des Aufbruchs‘. Wir sind in einem Zelt auf der Bühne gesessen, das wiederum in einem Planschbecken stand.“ Sobotka: „Und vor dem Zelt saß die Fotografin der NÖN und hat gewartet, dass etwas passiert. Aber es passierte nichts. Das war ja unser Plan.“ Scheuba: „Minutenlang war absolute Stille. Aber blöderweise hatten wir uns vorher nicht überlegt, wie wir da wieder rauskommen. Irgendwann sagten wir dann: So, jetzt ist Aufbruch, und sind aus dem Zelt raus und von der Bühne.“ Pissecker: „Aufs Publikum wirkte das eher verstörend … aber so waren wir immer.“

Später griffen die Hektiker auf dieses anarchische Repertoire zurück. Etwa beim Auftritt zur Feier ihres fünfjährigen Bestehens im Metropol. Sobotka: „Wir haben eine Art avantgardistischen Flashmob gemacht. Wir haben vorher dazu aufgerufen, verkleidet oder ganz nackt auf die Bühne zu kommen, dazu haben wir eine Polsterschlacht veranstaltet und gesungen: Valossn, valossn, valossn bin i. Ein Happening!“ Scheuba: „Avantgarde! Und das ging dann über in das Lied ,Oingo Boingo, I Love Little Girls‘.“ Sobotka: „Und wir haben die meisten Leute auf der Bühne gar nicht gekannt.“