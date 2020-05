200 Jahre Hektiker - eine Zeitreise

Sobotka

Sobotka

Für ihr zweites Programm „Harmonische Zeiten“ mieteten die Hektiker dann in einer Mischung aus Naivität und Größenwahn gleich für einige Wochen das Theater Auersperg in Wien an.: „Unsere Eltern mussten für uns die Haftungen unterschreiben, weil wir so jung waren.“ Pissecker: „Und es wollten so viele Leute hinein, dass wir uns vom Lokal daneben zusätzliche Sessel ausgeborgt haben.“: „Das war aber feuerpolizeilich nicht erlaubt, also haben die vom Theater hinten die Sesseln wieder rausgetragen und wir haben sie vorne wieder reingetragen.“ Scheuba: „Im Auersperg haben wir schließlich drei Programme gespielt, dann sind wir ins Theater Center Forum in der Porzellangasse gewechselt, auch ein legendärer Ort.“