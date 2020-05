200 Jahre Hektiker - eine Zeitreise

Ihre ersten Auftritte – abgesehen von practical jokes in der Mödlinger Fußgängerzone – hatten die künftigen Hektiker bei der Schülerakademie des Gymnasiums Keimgasse. Bei dieser Veranstaltung, die es heute noch gibt, können SchülerBühnenerfahrung sammeln – mit Sketches, Musik oder Turn-Einlagen. Eine sehr kleine „Große Chance“, sozusagen.

Sobotka: „Ich habe bei der Akademie meine erste Rolle gespielt, den Buchbindermeister Wanninger von Karl Valentin. Flo war in der Parallelklasse, eine ganz andere Gruppe, und hat mit dem Fifi auch bald an den Akademien teilgenommen. Da waren wir natürlich noch nicht Die Hektiker, noch nicht einmal die Theater-Kabarett-Gruppe Mödling.“ Tatsächlich, so hießen die Hektiker bei ihrem ersten Programm. Sobotka: „Ein sehr kreativer und origineller Name, wie ich finde.“

