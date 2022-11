20 Jahre Münster-„Tatort": Liebe, Freundschaft und bissige Wortakrobatik

Im Jubiläums-„Tatort“ hat Thiel wieder seine liebe Not mit den Anwälten. Selbst mit den toten. „Thiel ist immer ein Verfechter der Gerechtigkeit“, sagt Prahl im WDR über seine Figur. „Wie wir wissen, ist aber recht haben und recht bekommen häufig zweierlei. Wenn also jemand, der in Thiels Augen zu 100 Prozent schuldig ist, aufgrund einer Gesetzeslücke oder eines juristischen Formfehlers und durch das geschickte Lavieren eines Winkeladvokaten freigesprochen wird, dann wurmt ihn das schon sehr.“ Zu Hilfe kommt dem Kommissar erneut sein Bauchgefühl. „Ich sehe hier durchaus einen Zusammenhang zwischen Bauch bzw. Bauchgefühl und Erfahrung. Beides wächst kongruent.“