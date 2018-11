20 Jahre "Galileo": "Wir sprengen gar nicht mehr so viel"

„Um 19.05 Uhr kommen die Leute gerade von der Arbeit nach Hause, haben Essen gemacht oder sitzen mit den Kindern vor dem Fernseher. Da wollen sie informiert, aber gleichzeitig auch unterhalten werden.“

In diesem Sinne gab es bei „ Galileo“ auch einige Sprengaktionen: Zum 15-Jahr-Jubiläum entledigte man sich so etwa fernsehtauglich des alten Studios. Ob so viel Zerstörung nötig ist, zumal in einer Sendung, die sich auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen widmet? „Um ehrlich zu sein, haben wir in der letzten Zeit gar nicht mehr so viel in die Luft gesprengt“, schmunzelt Gödde. „Auch das war mal eine Phase.“