16 Bücher für Weihnachten: Led Zeppelin, Science Fiction, Gedenkjahr und mehr

Gedenkjahr 1918/1938: Empfehlenswerte Neuerscheinungen

Marie-Theres Arnbom: „Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt“.

Aus der Volksoper vertrieben – Künstlerschicksale 1938. Amalthea, 206 Seiten, 25 Euro.

Am 12. März 1938, als die deutschen Truppen ohne Gegenwehr in Österreich einmarschiert waren, ahnten Ada Hecht, Sopranistin an der Volksoper, und ihr Mann Maximilian, ein Bankier, was kommen würde. Es ging ihnen ausschließlich darum, ihren 20-jährigen Sohn Manfred in Sicherheit zu bringen. Sie ließen ihm 17 Anzüge anfertigen, kauften Hemden und Schuhe, gaben ihm Wertsachen für den Notfall mit: eine Tabatiere und eine Uhr aus Gold sowie eine diamantenbesetzte Krawattennadel. Ausgestattet zudem mit 70 Empfehlungsschreiben reiste Manfred Hecht am 10. August 1938 nach Triest, um dort ein Atlantikschiff zu besteigen.

Die Eltern blieben zurück in Wien. Bis 1941 schickten sie dem Sohn immer wieder Klavierauszüge, um ihn zu unterstützen und im Glauben, dass diese in New York schwer zu bekommen seien. Und sie schrieben ihm unglaublich viele Briefe. Die Historikerin Marie-Theres Arnbom hat sie gesichtet. Sie stellte fest: „Im Laufe der Jahre verändert sich Adas Handschrift und zeigt die steigende Panik, die wachsende Angst – Todesangst. Ein entsetzliches Zeugnis von Menschen, die in der Falle sitzen.“ Ada und Maximilian Hecht, von den Nationalsozialisten in eine Sammelwohnung gepfercht, gaukeln dem Sohn ein heiteres Leben vor. Doch das Warten auf ein Visum für Kuba und eine Passage wird zum Martyrium.

Der letzte Brief ist mit 6. November 1941 datiert. Der Vater schreibt: „Der Mutti geht’s schon Gottlob besser. Sie ist überhaupt sehr tapfer. Sie nimmt wieder Leberinjektionen ebenso Arsen und wir wollen zu Gott hoffen, dass sie bald wieder fesch beisammen sein wird. (...) Ganz gesund könnten wir nur bei Euch werden. Das liegt aber in Gottes Hand.“

Im Herbst 1942 werden die Hechts mit unterschiedlichen Transporten nach Theresienstadt verbracht: In diesem nationalsozialistischen Vorzeigelager – „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ – herrscht ein reges Kulturleben; ausgemergelt, halb verhungert nimmt Ada Hecht daran teil: Sie singt unter anderem berückend die Königin der Nacht, zudem die Carmen und die Tosca.

Am 28. Oktober 1944 werden Ada und Max Hecht nach Auschwitz deportiert. Erst ein Jahr später erhielt der Sohn in New York die Nachricht: „Es muss leider angenommen werden, dass sie dort vergast wurden.“

Die Geschichte der Familie Hecht ist nur eine von vielen, die Arnbom im Auftrag der Volksoper mit unglaublicher Akribie recherchiert hat: Im Buch „Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt“ ruft sie all jene zurück ins Gedächtnis, die nach dem „Anschluss“ aus der Volksoper vertrieben wurden.

Als ein roten Faden dient ihr die letzte Produktion vor der Machtübernahme: Am 16. Februar 1938 erlebte die Revueoperette „Gruß und Kuß aus der Wachau“ ihre Uraufführung. Fritz Löhner-Beda (Libretto) wird 1942 im KZ Auschwitz ermordet, Hugo Wiener und Kurt Breuer (Textbuch) fliehen nach Kolumbien beziehungsweise in die USA, Harry Neufeld (Choreografie) und Kurt Hesky (Regie) nach Brasilien. Die Sängerin Hilde Güden überlebt in Italien, ihr Kollege Victor Femming wird in Luxemburg verhaftet und erleidet im Herbst 1944 das gleiche Schicksal wie Ada Hecht.