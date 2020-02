15 Jahre, 15 Milliarden: YouTube ist strömendes Geld

Regelwidrige Clips können sich auf der Plattform durch ständiges Wiederhochladen so rasant verbreiten, dass Youtube trotz ausgeklügelter Algorithmen mit dem Löschen kaum hinterherkommt. Kritiker bezweifeln außerdem, dass das Unternehmen alles in seiner Macht stehende tut. In den vergangenen Jahren kam es zu etlichen Skandalen – von Selbstmord-Aufnahmen in den „Trending“-Empfehlungen über Pädophilen-Clips und Sex-Videos im Kinderbereich bis hin zu Videos mit Holocaust-Leugnung und anderer Propaganda. Ex-Mitarbeiter beschuldigten YouTube zudem, die Kontrolle kontroverser Inhalte dem geschäftlichen Nutzen unterzuordnen – also den Werbeerlösen.

Das beste Argument für YouTube ist für viele aber: Es ist gratis (man muss nur Werbung schauen) und es funktioniert. Bei allen Kontroversen: Das Produkt ist einfach zu gut, um es links liegen zu lassen.