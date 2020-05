10 Jahre Privat-TV: Schon 100 Sender

Der 1. August könnte in Österreich ganz gut "Tag der Medienvielfalt" heißen. Denn genau vor zehn Jahren wurde hier Privatfernsehen via Hausantenne, damals eine noch sehr wichtige Empfangstechnologie, erlaubt. Getragen wurde das Privat-TV-Gesetz von der schwarz-blauen Regierung und einer grünen Stimme. Die SPÖ votierte geschlossen dagegen.



17 Jahre nach Deutschland, drei Jahre nach Albanien sowie nach einer Verurteilung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde damit in Österreich möglich, was überall sonst auf dem Kontinent selbstverständlich war: Es durfte ohne Androhung von Strafe Fernsehen gemacht werden. Egal, ob im Kabel, via Satellit oder, nun auch, terrestrisch.



Das war, rein rechtlich betrachtet, das Ende des ORF -Monopols. Kurz danach starteten die Regional-Sender PULS4 in Wien, LT1 in Linz sowie Salzburg TV des Privat-TV-Pioniers und -Kämpfers Ferdinand Wegscheider, das heute ServusTV heißt. Die einzige nationale Lizenz erhielt ATV . Dessen Eigentümer Herbert Kloiber rekapituliert: "Der tägliche Kampf, das Rundfunk-Monopol in Österreich - vor allem in den Köpfen der Politiker - etwas einzudämmen, war mir stets ein Leitmotiv. Und ich denke doch, dass man heute mit etwas Stolz feststellen kann, ein wenig Wettbewerb gibt es sowohl beim Werbekunden wie natürlich vor allem beim geneigten Zuschauer."



Wobei für Privat-TV-Macher wie ATV-Geschäftsführer Ludwig Bauer klar ist: "Das Ziel, ein starkes duales System mit gebührenfinanzierten und kommerziellen Angeboten auf Augenhöhe zu etablieren, ist noch lange nicht erreicht."