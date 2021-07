1. Österreichischer Buchpreis: Mit 20.000 Euro dotiert

Der Österreichische Buchpreis wird am 8. November am Vorabend der Buch Wien zum ersten Mal vergeben und mit 20.000 Euro dotiert. Zudem wird es einen mit 10.000 Euro dotierten Preis für das beste heimische Debüt geben. Details zu den neuen Preisen gab Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) am Montagabend bekannt. Das Prozedere ist mit Longlist und Shortlist an den Deutschen Buchpreis angelehnt.

Die Idee, analog zu dem Deutschen Buchpreis (25.000 Euro) und dem Schweizer Buchpreis (30.000 Franken, umgerechnet 27.400 Euro) auch einen Österreichischen Buchpreis zu schaffen, hatte der Minister beim Österreich-Empfang auf der Frankfurter Buchmesse verkündet. Die Umsetzung sei nun "relativ flott gegangen", sagte Ostermayer am Montag vor Journalisten in Wien.