Dem scharfsichtigen bayerischen Komiker Karl Valentin wird der Satz zugeschrieben: Wenn die stille Zeit einmal vorbei ist, wird es wieder ruhiger.

Wir gehen jetzt in die sogenannte Zeit zwischen den Jahren. Das ist ein schöner Gedanke: Eine Zeit, die es genau genommen nicht gibt. Was befindet sich zwischen den Jahren? Eine Zeit, in der die Zeit Zeit hat, um eine Pause zu machen. Zeit, um sie mit Ruhe zu befĂŒllen. Zeit, um sich Zeit zu nehmen und die Zeit beiseite zu legen, fĂŒr schlechte Zeiten. Zeit, in der man keine Zeit haben muss, um dann keine Zeit zu haben.

In diesem Sinne schenken wir ihnen hier fĂŒnf Zeilen Stille. Haben Sie eine gute Zeit!

.

.

.

.

.