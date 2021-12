Vom großen, traurigen Komiker Karl Valentin – den man übrigens mit V spricht, nicht mit W – ist der schöne Satz überliefert: Wenn die stille Zeit vorbei ist, wird es auch wieder ruhiger.

In Österreich gibt es den Begriff der „Zeit zwischen den Jahren“: Wann genau die ist, weiß niemand – irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr, manche sagen auch, zwischen Weihnachten und Dreikönig.

Dahinter steckt ein interessanter Gedanke: Dass die Zeit eine Pause braucht, um auszuschlafen. Dass die Zeit eine Zeit kennt, in der sie keine Lust hat, zu arbeiten und zu vergehen. (In dieser Zeit könnte man auf die Skipisten gehen und dort all die Hundertstel einsammeln, die von Rennläufern „liegen gelassen“ wurden.)

Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, einmal in Ruhe nachzudenken. Über sich selbst, zum Beispiel. Und über all die Menschen, die auch jetzt unermüdlich arbeiten, damit das Land funktioniert und Kranke gepflegt werden.