Zwischen Ball und Politik

In der 62- jährigen Europacupgeschichte passierte es ein einziges Mal, dass österreichische Fußballfreunde erst nach der Heimkehr der Mannschaft Resultat und Details erfuhren. Das war im Frühherbst 1970, ...

als Wacker Innsbruck in Tirana den Aufstieg pflichtgemäß schaffte; als man Reportern Telefonate nicht gestattete; als dem Diktator

Enver Hoxha selbst die Sowjetunion zuwenig kommunistisch war; als viele Albaner nicht einmal festes Schuhwerk und Kicker nur Fußballstiefel aus der Vorkriegszeit besaßen.

Mittlerweile ist es (zumindest für die internationale Mittelklasse) keine Schande mehr, in Albanien zu verlieren. Bleibt im Sinne von Andreas Herzog zu hoffen, dass man dies auch in Tel Aviv so sieht. Und es ungeachtet von Herzogs rundem Geburtstag nicht schon nach dem missglückten Teamchefdebüt des Wieners in israelischen Medien rund geht.

Israel verlor zum Auftakt der Nations League in Albanien 0:1. Nachdem das zum Teamcomeback überredete israelische Enfant Terrible Eran Zahavi zwei große Chancen vergeben hatte.