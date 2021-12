Zum Skifahren über die Grenze - wie radikal ist das bitte?

Es verschlug mich dieser Tage in das italienische Hochtal von Livigno. Das liegt quasi im letzten Winkel der Lombardei an der Grenze zur Schweiz. Die Häuser sind aus sehr altem Holz oder Steinen, die Geschichten drehen sich um alte Schmugglerwege und die Mühen eines Lebens, das bis in die 1950er- Jahre weitgehend abgeschieden von der restlichen Welt stattgefunden hat.