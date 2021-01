Livigno, das "kleine Tibet der Alpen"

Schon bei der Anreise wird klar: Livigno in der Lombardei ist besonders. Zunächst geht es dem Inn entlang – durch Tirol und die Schweiz, dann südwärts hinauf in einen Nationalpark, bis der einspurige, dreieinhalb Kilometer lange Tunnel Munt La Schera die Winterurlauber verschluckt – und in einem breiten, schneereichen Hochtal auf 1.816 Meter Seehöhe wieder ausspuckt. Willkommen in Livigno, dem „kleinen Tibet der Alpen“. Bis 1952 war das italienische Bauerndorf in den Bergen des Valtellina (Region Sondrio) im Winter von der Umwelt abgeschnitten, erst der Bau der Straße über den Passo di Foscagno Richtung Bormio sowie des Tunnels in den Norden (erst 1971) beendete diese Isolation. Kein Weg in die Welt von November bis Mai, das prägte Livigno: Der Tourismus hielt erst spät Einzug, die bäuerliche Ursprünglichkeit blieb teilweise erhalten, aber Grandezza und Dolce Vita kamen dazu.