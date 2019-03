Zum Nulltarif die Dodeln der Nation

Nach acht Mal alpinem Edelmetall in Åre sorgen auch die Nordischen in Seefeld für eine ÖSV-Medaillenflut. Und im Wettheucheln ist Österreich ohnehin Weltmeister.Via Internet wurde der Dopingskandal auch bei den Weltcup-Abfahrtsläufern in Norwegen Hauptthema. Konträr zur veröffentlichten – und gefühlt auch zur öffentlichen – Meinung stehen die Alpinen geschlossen hinter Präsident Peter Schröcksnadel.

Was die Skistars stört:

Wenn ihrem skinarrischen Förderer und Boss der schwarze Peter zugeschoben wird;

Wenn Vertreter anderer Sportarten – auch aus Neid über die mediale Omnipräsenz der Schneehelden – frustriert zu extrem kritischen Ferndiagnosen neigen;

Wenn sich Twitteraner, die noch nie Pisten und Loipen aus der Nähe sahen, plötzlich als Experten und Obermoralisten aufspielen.

Daher sei diese Kolumne, auf ein Thema beschränkt, von dem jeder eine Ahnung hat.

Es geht ums Geld.