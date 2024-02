Pink Floyd also. So hieß die rosa Rose, die im Mittelpunkt der wirklich schönen Blumenarrangements des Opernballs stand. Dazu Ranunkeln, Wicken, Anthurien. Wie gesagt, sehr schön alles. Daheim vor dem Fernseher ließ einen allerdings der Name „Pink Floyd“ nicht los. Die Erinnerung an die britische Kultband, deren Sänger mit den Jahren etwas verhaltensauffällig wurde. Das wohl berühmteste Album der Band heißt „The Dark Side of the Moon“, und wer kein Fan der Veranstaltung ist, würde sagen: passt zum Opernball. Die Nummer „Money“ tut das jedenfalls. Ein Paar Würstel kostet dort 16 Euro, ein Seiterl Bier dazu 14,50 Euro. Darin liegt auch die Stärke des Opernballs: So gut wie jeder hat was davon. Die, die hingehen, und die anderen auch. Denn ehrlich, was gibt’s Schöneres, als zu Hause auf der Couch bei einem vergleichsweise wahnsinnig günstigen Paar Würstel darüber nachzudenken, wie viel Geld man sich jetzt wieder erspart hat.