Wenn die Spagetti nicht mehr schmecken

Ebenfalls nicht im Duden zu finden ist ein Wort, das Ihr Wortklauber unlängst am Bahnhof Velden im schönen Kärnten entdeckt hat. STÖRUNGSRESERVE ist dort auf einem Schild an einer verschlossenen Türe zu lesen. Der Begriff gibt Rätsel auf. Was verbirgt sich hinter dieser Tür: Eine Entgleisungsanlage? Ein Bolzenschneider zur Durchtrennung der Oberleitung? Eine Broschüre, in der die hundert besten Gründe für ÖBB-Störungen aufgelistet sind? Oder fällt Ihnen, geschätzte Leser, eine andere plausible Erklärung ein? (Postskriptum: Vielleicht ist die enigmatische Wortkreation aber auch lediglich dem Umstand geschuldet, dass Velden am Wört(h)ersee liegt.)

***

Fundstück der Woche: „Viel zu tun hatten am Mittwoch die Leute des Leonberger Bauhof und der Straßenreinigung. Die Überreste von 30.000 Menschen mussten entfernt werden.“ (Aus der Stuttgarter Zeitung) – Mit deren Hinterlassenschaften hätte die Straßenreinigung vermutlich weniger Arbeit gehabt.

***

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.