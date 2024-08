Von finsteren Minen und Orka-Verleihungen

Ihr Wortklauber darf sich über Leserpost freuen. Frau Annemarie H. schreibt: Im Job & Business-KURIER finde ich in der Anzeige „Was im Büro gerade trendet (!)“ einen „Kugelschreiber in Rosé-Optik und mit schwarzer Miene“. Das erzeugt bei mir eher eine finstere Miene!

Wie man sieht: Die deutsche Rechtschreibung ist ein Mienen-, äh, Minenfeld!

***

Erwin M.: Werter Wortklauber, im Artikel „Manipulation bei Bankomatbehebung“ war zu lesen, dass der Beschuldigte wegen Verdachtes auf „erwerbsmäßigen“ Diebstahl vorläufig festgenommen wurde.

Das ist weniger falsch, als es klingt: Schließlich hat jeder Diebstahl – ob gewerbsmäßig oder nicht – einen erwerbsmäßigen Hintergrund.

Bodo K.: In der Stuttgarter Zeitung war kürzlich zu lesen „Am Sonntag haben Oscars im Meer südlich von Spanien ein 15-Meter-Boot zum Kentern gebracht.“

Für diese mutige Tat gebührt den tapferen Tieren zweifellos ein Orka!

Helmut H.: Freue mich stets auf Ihre in Zeiten einer immensen Sprachverlotterung so wohltuenden Kommentare. Da fällt mir noch etwas – schon lange her – aus dem Fernsehen ein: „Die steirische Bauernkammer wirbt mit der Landeshauptfrau für steirisches Rindfleisch.“

Nicht auszudenken, wenn sie nicht für steirisches, sondern für oberösterreichisches oder gar Tiroler Rindfleisch geworben hätte.