Was Cabrios mit Ziegenböcken zu tun haben

Der Ziegenbock, neben dem Hundstrümmerl und dem Döner eine der größten olfaktorischen Herausforderungen unserer Zeit, galt schon bei den alten Römern nicht nur als übel riechende, sondern auch als übel beleumundete Spezies. Litt jemand unter Körpergeruch, so sagte man ihm nach, dass ein wilder „Bock“ (lateinisch caper) unter seinen Achseln wohne. Umso erstaunlicher, dass die noble Insel Capri ausgerechnet diesem Kleinvieh ihren Namen verdankt. Der Grund: In der Antike war die Insel für ihren Reichtum an caprae (= Ziegen) bekannt. Kein Wunder also, dass die Römer das Eiland Capreae („Ziegeninsel“) nannten.