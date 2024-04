Wenn die Rauchwurst geräuchert ist

Helfried H.: „Ich lese oft – auch im Kurier –, dass dieser oder jener Künstler, Politiker, Prominente usw. irgendwo ,vertreten‘ gewesen ist, obwohl ein angefügtes Foto zeigt, dass er anwesend war und eben nicht vertreten wurde.“

– Das erinnert an den Parkettboden, der verlegt und wenig später wieder gefunden wurde.

Ulli H. (über Alkoholisierte, die eine „bediente Terrasse“ ebenso verlassen): „Ich hoffe, selbige befindet sich in einem ,uneinsichtigen Garten‘, wie er immer wieder in Immobilienanzeigen angepriesen wird – dann würde das ordentlich bediente Verlassen nicht so auffallen."

– Gärten sind allenfalls uneinsehbar – die Immobilienmakler sollten diesbezüglich nicht uneinsichtig sein!