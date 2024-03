Warum Geld nicht stinkt

Die lateinische Fassung dieser anrüchigen Maxime lautet „Pecunia non olet.“ Das Wort pecunia (= Geld) ist im Fremdwort „pekuniär“ (= das Geld betreffend) erhalten geblieben. Aber es gibt auch eine überraschende Verwandtschaft mit dem Pecorino, dem italienischen Käse, der aus Schafsmilch gewonnen wird. Die Erklärung liefert das zugrunde liegende lateinische Wort: Mit pecus (Plural: pecora) bezeichneten die Römer das Kleinvieh, also z. B. Ziegen und Schafe. Vor der Einführung der Geldwirtschaft wurden diese Tiere als Zahlungsmittel verwendet – so war es nur ein kurzer Weg vom Schaf (pecus) zum Geld (pecunia).

***

Der Begriff „Urinstinkt“ (siehe oben) wird gerne als Beispiel dafür verwendet, dass ein Wort durch die Verschiebung der Betonung eine ganz andere Bedeutung bekommen kann: Ur-Instinkt vs. Urin stinkt. Das ist auch beim Fachbegriff „Erblasser“ (= Person, die eine Erbschaft hinterlässt) zu beobachten: Hinterlässt der Erblasser unerwartet wenig, erblassen die Erben. Und das Wort „Stauende“ fällt ebenfalls in diese Kategorie: Wenn die Klimakleber (und -innen) Staus produzieren, wünschen sich die Stauenden dringend ein Stau-Ende.

***

Fundstück der Woche: „Bediente Terrasse“ (Hinweisschild in einem Münchener Biergarten).

Die Chancen, das Lokal nach z. B. fünf Krügeln ordentlich bedient zu verlassen, stehen also gut.

***

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.