Italienisch für Anfänger

"Jedes Graffiti wird konsequent in einer Datenbank dokumentiert und zur Anzeige gebracht." So ist in einer bunten Monatszeitschrift über den Umgang der ÖBB mit Sprayern zu lesen. Das mag inhaltlich löblich erscheinen, aber nicht grammatikalisch. Denn: Graffiti ist ein Plural, der Singular dazu lautet Graffito. Richtig wäre also: „jedes Graffito“.