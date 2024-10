Wenn die Fliegerei ungeahnte Rätsel aufgibt

„Aus dem Französischen sind viele Lehnwörter ins Wienerische gekommen, wie Trottoir, Lavoir, Plafond etc. und eben auch das Wort Bagage. Bekanntlich hat Bagage zwei Bedeutungen: es bezeichnet miese, unzuverlässige, gemeine Menschen – und? Gepäck oder Koffer. Der Wienerische „Koffer“ ist die ironische Übersetzung von Bagage.“

***

Vom Koffer ist es nicht weit zum Flugzeug, in das selbige in großer Zahl verladen werden (interpretieren Sie diesen Satz nach Belieben). Wenn Sie öfters einchecken, werden Ihnen Abkürzungen wie LH, AF oder IB geläufig sein. Es handelt sich um die sogenannten IATA-Codes (IATA = International Air Transport Association), die zur Identifizierung der Fluggesellschaften dienen. Die Codes sind stets zweistellig und bestehen aus Buchstaben und max. einer Ziffer. Viele sind selbsterklärend (LH = Lufthansa, AF = Air France, IB = Iberia, etc.), aber nicht alle folgen dieser Logik, sondern sind völlig beliebig: W4 steht für Wizz Air, NG war das Kürzel für Lauda Air, HG das für Flyniki.

***

Häufig in Wien vertreten sind OS (Austrian) und FR (Ryanair). Bei einer dieser beiden Airlines musste Ihr Wortklauber unlängst einen Flug umbuchen (anderes Datum, andere Route). Erraten Sie, bei welcher? 1. Akt (Flughafenschalter): „Das müssen Sie online machen.“ – 2. Akt (online): „Ihr Tarif ist nicht online umbuchbar, rufen Sie das Servicecenter an.“ – 3. Akt (Servicecenter/SC): „Geht nicht - Ihr neuer Flug darf vom Zeitpunkt der ursprünglichen Buchung max. 1 Jahr entfernt sein!“ (Leitung bricht ab). 4. Akt (SC): „Geht nicht - es muss dieselbe Route sein!“ - 5. Akt (SC): „Ja, geht!“ Gesamtdauer der Prozedur: 55 Minuten. Sollten Sie jetzt glauben, es habe sich um die Billigfluggesellschaft gehandelt: Irrtum – bei der war der Rückflug online in zwei Minuten umgebucht.

***

Fundstück der Woche: „Mann (30) masturbierte ohne Ticket im Zug“ (bild.de) – Mit Ticket wär’s halb so schlimm gewesen.

***

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.