Bettspiele - und was aus den Pilgern wurde

Einen besseren Ruf genossen die Fans, die in den letzten Wochen zur EM nach Deutschland pilgerten. Spätestens seit diesem Zeitpunkt hat Österreich eine neue heimliche Bundeshymne: den Fendrich-Song „I am from Austria“. Der hat zwar einen englischen Titel, aber eine eingängige Melodie und stärkt obendrein noch die patriotischen Gefühle. Doch plötzlich wurde Ihr Wortklauber stutzig: Was bedeutet eigentlich am Ende des hundertfach gehörten Liedes die Textzeile „… sag ich a Mensch der Welt voi Stolz“? Die Sache führte zu Diskussionen im Freundeskreis: Was ist ein „Mensch der Welt?“ Weist Fendrich auf seinen menschlichen Ursprung hin? Die Recherche ergab: Der Originaltext lautet „So wie dei Wasser talwärts rinnt, /… / wird auch mei Bluat auf einmal schnell, / sag’ i am End’ der Welt voi Stolz / und wenn ihr wollt’s a ganz alla / I am from Austria.“ Fragt sich nur, warum Herr Fendrich was anderes singt. Hören Sie sich’s an!

***

Fundstück der Woche: „Bei Kartenspielen, Würfeln und Bettspielen können sich Seniorinnen und Senioren am 6. Juli von 14.30 bis 17 Uhr in der Kreuzkirche vergnügen“ (Aus dem Evangelischen Gemeindeblatt für Württemberg) – Wieder aus dem Bett, geht sich vielleicht auch noch eine Schachpartie aus.

Wolfram Kautzky ist Philologe und geht gerne den Wörtern auf den Grund.