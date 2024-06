Von Straben, Straßen, Strassen und Straszen

Tatsächlich zählt das ß, auch scharfes s genannt, zu den eher weniger populären Buchstaben unserer Sprache, und das nicht nur wegen der Ähnlichkeit mit dem b. Zur Erinnerung: Bei der Rechtschreibreform 1996 wurde das ß zwar nicht abgeschafft, aber in seinem Wirkungskreis deutlich beschnitten. Seit damals steht es nur mehr nach langen Vokalen oder Zwielauten (Straße, Gruß, Strauß etc.). In allen anderen Fällen kommt Doppel-s zum Einsatz. (Warum aber der „Insasse“ trotz des langen -a- mit Doppel-s geschrieben wird, konnte Ihrem Wortklauber noch niemand erklären.)

***

Die Schweizer verzichten übrigens auf das scharfe s – wohl aus pragmatischen Gründen: Da es im Französischen und Italienischen, zwei weitere Amtssprachen in unserem Nachbarland, das ß nicht gibt, eliminierte man den lästigen Zusatzbuchstaben gleich ganz. Die übrigen deutschsprachigen Länder sind hingegen 2017 einen Schritt in die andere Richtung gegangen. Seit damals wird das scharfe s auch als Großbuchstabe verwendet: Was früher noch die STRASZE war, ist nunmehr die STRAßE.