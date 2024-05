Gern gesagt, ungern gehört

***

„Es gilt die Unschuldsvermutung.“ – Im Journalismus nahezu unvermeidliche Floskel am Ende detaillierter Aufzählungen von Tathergängen oder sonstigen Verfehlungen. Für den Verdächtigen, möglicherweise aber Unschuldigen, kommt bereits diese Formulierung der Höchststrafe gleich.

„Da bin ich ganz bei Ihnen!“ – Anglizismen wie dieser (I’m all with you on this one) sind im Deutschen ungemein beliebt. Was aber nichts daran ändert, dass man lieber „ganz bei sich“ als ganz bei jemand anderem sein sollte.