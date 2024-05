Achtung vor dem heißen Hund!

Schon öfters war an dieser Stelle von Etymologien die Rede. Griechisch étymos bedeutet „wahr“. Etymologien klären also über die Herkunft und die ursprüngliche, „wahre“ Bedeutung von Wörtern auf – und bieten für Experten oft trefflichen Anlass zum Streiten (wie an dieser Stelle kürzlich an den zahllosen Theorien zum Wort „ok“ gezeigt wurde). Vom wissenschaftlichen Gezänk einmal abgesehen, können Wortherkunftsgeschichten durchaus spannend und überraschend sein.

Wussten Sie eigentlich, woher die Mayonnaise stammt? Ihr Ursprung liegt auf der Balearen-Insel Menorca. In der dortigen Stadt Mahón rührte 1756 ein Gastronom erstmals eine geile Sauce aus Eigelb und Öl an. Sie mundete den Franzosen, die die Insel kurz darauf eroberten, so gut, dass sie das innovative Produkt als „sauce mahonnaise“ in ihren Sprach- (und Rezepte-) Fundus aufnahmen. – Gänzlich anderer Herkunft ist das Ketchup. Das hieß ursprünglich Ketsiap („Fischsauce“), stammt aus China und wurde keineswegs aus Tomaten, sondern aus Fischen hergestellt. Über Singapur und Malaysien gelangte die Gewürzsauce durch britische Händler schließlich nach England, wo aus dem Fisch die Tomate und aus dem „Ketsiap“ das „Ketchup“ wurde.