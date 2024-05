Pronominale Konfusionen

Die Possessivpronomina sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren!“, seufzt Sprachtüftler Dr. Martin S. Im Kundenmagazin seiner Lieblingstherme hatte er soeben die Überschrift „Wellness in seiner schönsten Form“ gelesen. Was ihn stirnrunzelnd zur Frage führte: Hat die Wellness in trendiger Manier das Geschlecht gewechselt – heißt es also neuerdings „das Wellness“ oder gar „der Wellness“? Nur dann wäre das besitzanzeigende Fürwort „seiner“ gerechtfertigt.