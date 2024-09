Ergänzung zu der in der vorigen Woche thematisierten Herabwürdigung des Schweins in der deutschen Sprache: Für die Redewendung „unter aller Sau“ (= etwas ist grottenschlecht) gibt es zwei Erklärungen: Die Sau steht für das Dreckige und Unsaubere – in früheren Zeiten gab es sogar den Brauch, bei Wettkämpfen dem letzten Platz als beschämendes Zeichen der Niederlage eine Sau zu überreichen. Alternativ wird die Redensart aus dem Jiddischen abgeleitet: Das jiddische Wort seo bedeutet „Maßstab“. Wer also „unter aller seo (= sau) ist“, ist unter aller Kritik.