Textunsicherheiten bei "I am from Austria" und Antihaftpfannen

Die vorwöchige Erwähnung einer rätselhaften Textpassage in Rainhard Fendrichs Song „I am from Austria“ schlug Wellen.

Zur Erinnerung: Während in der Originalaufnahme aus 1989 „sog i a Mensch der Welt voi Stolz“ zu hören ist, heißt es in den offiziellen Lyrics „sag’ i am End’ der Welt voi Stolz (und wenn ihr wollt’s a ganz alla / I am from Austria)“