Über Batzln, Fuzerln und Euzerln

Nach heftiger Diskussion einigt sich die Runde schließlich so: „Fuzerln“ sind kleine Gegenstände wie Stoffreste oder Papierstreifen, „Batzerln“ dagegen geringfügige Essensreste. (Ergänzung: Dr. S. hat schließlich das letzte Batzerl Schweinsbraten doch noch aufgegessen.)

***

Mengen- und Zeitangaben haben im Wienerischen oft etwas Nebuloses an sich. Wer „auf an Hupfer“ vorbeikommt, wird vielleicht „a Wengerl“ sitzen bleiben, bevor er den „braden Heimweg“ antritt und „ums Oaschlecken“ (oder eleganter: „um ein Euzerl“) den Bus verpasst. All diese Maßangaben sind irgendwie unpräzise, aber doch gleichzeitig eindeutig. Am Wort „Euzerl“ scheiden sich freilich die Geister.

Frage 1: Wie schreibt man das eigentlich – Euzerl, Eutzerl, Eizerl, Äutssal?

Was gleich zu Frage 2 führt: Woher kommt dieser Ausdruck? Peter Wehle führt das Wort in seinem Klassiker „Sprechen Sie Wienerisch?“ auf das mittelhochdeutsche „Älzelin“ (= Kleinigkeit) zurück und reiht es folglich unter dem Buchstaben A („Alzerl“) ein. Alternativ wird das Wort von mhd. „Atz“ („Speise“) abgeleitet – ein „Atzerl“ wäre somit ein kleiner Bissen.

***