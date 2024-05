Spitz-Findiges

Gern schwärmt Ihr Wortklauber in die Wachau aus (wo er wegen der Annehmlichkeiten, die das Donautal zu bieten hat, regelmäßig ins Schwärmen gerät). Kürzlich verschlug es ihn in die hübsche Marktgemeinde Spitz. Was ihn sofort zur Frage führte: Warum heißt Spitz Spitz?