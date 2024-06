Spielten die alten Griechen Fußball?

Apopudobalía. Antike Sportart, wohl eine frühe Vorform des neuzeitlichen Fußballspiels; Einzelheiten sind jedoch nicht bekannt. Bereits in den „Gymnastika“ des Achilleus Taktikos (Fragment 3) sind „andres apopudobalóntes“ [= ballspielende Männer, Anm.] für das frühe 4. Jh. v. Chr. in Korinth belegt. In späthellenistischer Zeit scheint der Sport auch nach Rom gelangt zu sein; jedenfalls werden in der pseudo-ciceronianischen Schrift „De viris illustribus“ (3,2) prominente Apopudobalonten aufgezählt. Im 1./2. Jh. n. Chr. wurde die Apopudobalia durch die römischen Legionen bis nach Britannien getragen, von wo sie sich im 19. Jh. erneut ausbreitete. (Quellen: A. Pila, in: FS M. Sammer, 1994, 322-348 (grundlegend) ٠ B. Pedes, A., in: Zschr. für Antike und Sport 4,1995, 1-19)

***

Sollten Sie nun Ihr eigenes Allgemeinwissen (England als Wiege des Fußballs) anzweifeln, keine Angst: Dieser Artikel erschien 1996 im „Neuen Pauly“, einem Standard-Nachschlagwerk für Altertumswissenschaft – und ist ein witziges Beispiel für Fake News.

Der Autor, der damalige Student Mischa Meier, machte sich den Spaß, gespickt mit geistvollen Anspielungen (Pila = „Ball“, „Festschrift für Matthias Sammer“, Pedes = „Füße“ etc.), eine pseudowissenschaftliche Abhandlung zu verfassen, die von den Herausgebern des Lexikons unbemerkt blieb.