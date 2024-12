Medizinisches, Teil 2

In der Vorwoche war an dieser Stelle von Latein als Fachsprache der Medizin die Rede. Dazu schreibt Leser Wolfgang S.: Die Erwähnung der medizinischen Fachterminologie in diesem Beitrag erinnert mich an einen Ausspruch des legendären Karl Farkas: „Latein und Griechisch sind die Sprachen, in denen sich die Ärzte mit den Apothekern unterhalten. Man nennt sie daher auch die toten Sprachen.“ – Ähnlich dürfte das schon der römische Dichter Martial gesehen haben, der in einem seiner boshaften Epigramme festhält: „Kürzlich war Diaulus noch Arzt, jetzt ist er Leichenträger. Was er als Leichenträger tut, hatte er schon als Arzt getan.“