Ist Oskar Krause weltberühmt?

Für alle, die das nicht ohnehin aus dem Effeff wissen: Die Verdoppelung eines Buchstabens ist eine etwas antiquierte Methode, den Plural anzuzeigen. „S. 2 f. (= folgende)“ bezeichnet also die Seiten 2 und 3, „S. 2 ff.“ dagegen Seite 2 und mehrere folgende (oder: fortfolgende) Seiten. Kleiner Makel dieser Verwendungsart von ff.: Es wird nicht die exakte Seitenspanne angegeben. Die Angabe „S. 2 ff.“ kann also demnach die Seiten 2 bis 4, aber auch die Seiten 2 bis 197 meinen.

Abkürzungen können doppeldeutig (der OP/die OP) oder mehrdeutig sein (rekordverdächtig: pp = 1) pianissimo, 2) perge perge = und so weiter, 3) per procura = mit Vollmacht, 4) Patres = Mehrzahl von Pater), manchmal auch zweideutig (GV = Grüner Veltliner/Geschlechtsverkehr). Mitunter haben sie lateinische Wurzeln (a.m. = ante meridiem „vor Mittag“, p.m. = post meridiem „nach Mittag“), oft englische (WLAN = wireless local area network). Ausgerechnet bei der vermutlich häufigsten Abkürzung der Welt rätselt man, wofür sie eigentlich steht: Ist o. k. die Abkürzung für einen Qualitätskontrolleur namens Oskar Krause? (Dieser soll die von ihm geprüften Waren mit seinen Initialen O. K. abgezeichnet haben). Stammt das Kürzel aus dem Telegrafenwesen, wo o. k. für „open key“ (=empfangsbereit) stand? Oder handelt es sich um die spaßhafte Wiedergabe von „all correct“? (Unter US-Journalisten gab es im 19. Jh. die Mode, Abkürzungen nach dem Klang statt nach der Schreibung zu kreieren, vgl. heute 4u = „for you“). Was all diesen Deutungen gemeinsam ist: Wir wissen nicht, ob sie okay sind.