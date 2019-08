Woodstock: Wie Stockerau die Welt rettete

Vor 50 Jahren fand das mittlerweile ins Mythenhafte enthobene Musikfestival Woodstock statt. Vieles daran war nicht so, wie man glaubt. Nämlich:

– Woodstock fand nicht in Woodstock statt. Sondern im 80 Kilometer entfernten Bethel. Das ist ungefähr so, als würde man in Eisenstadt ein Festival veranstalten und es „ Stockerau“ nennen.

– Der berühmteste Woodstock-Künstler, nämlich Bob Dylan, hat gar nicht dort gespielt. Dafür wohnte er in Woodstock (im richtigen).

– Jimi Hendrix war nicht der Höhepunkt, sondern spielte, als die meisten Zuschauer schon weg waren.

– Woodstock war ursprünglich nicht als Gratisfestival geplant, sondern sollte viel Geld einbringen.

– Die Welt nahm damals nur bedingt Notiz davon, im KURIER z. B. stand kein Wort.

Dennoch: Die Ideale von Woodstock sind widerstandsfähig. Sie leben bis heute. Gut so.