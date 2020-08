„Wo bin ich?“: Die Brunnenchallenge in Wien

Die Herausforderung. Es ist ein Art Challenge, die in der Familie bei morgendlichen Läufen und Spaziergängen durch die Stadt entstanden ist. Die Frage: Wie gut kennt man Wien – im Detail? Unlängst, an einem schwülen Sommertag, landeten mehrere Fotos von Brunnen auf dem Handy. Alleine der Anblick des sprudelnden Wassers kühlte ab. Aber gleich danach kam die unausweichliche Frage: „Wo bin ich?“ Gar nicht so leicht. Der kleine Test für Wien-Kenner.

Die Auflösungen finden Sie unten stehend.