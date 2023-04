„Alle Räder stehen still, wenn ... “ – nein, nicht die Gewerkschaft und ihr starker Arm waren schuld, dass am Donnerstag im Osten Österreichs auf Eisenbahnschiene kein Rad rollte. Ein gestörtes Stellwerk störte den Frühverkehr, war aber „schon nach 50 Minuten“ repariert, wie die ÖBB mitteilten.

Da hatten die Passagiere, die noch den ganzen Tag vom folgenden Fahrplan-Durcheinander betroffen waren, aber Glück: Im U-Bahnhof Wien-Heiligenstadt wird eine defekte Rolltreppe seit Weihnachten (!) repariert und sollte Ende März wieder rollen – seither sind viele Tage ins Land gerollt, aber keine Treppe.

Das ist bemerkenswert in Zeiten, da in China innert weniger Monate Millionenstädte aus dem Boden gestampft werden und verhaltensoriginelle Milliardäre ihre eigenen Raketen ins All schießen.

Wird scho’, sagen wir in Österreich gerne – eine in Zuversicht getarnte Drohung.

andreas.schwarz@kurier.at