Wir wissen, wo dein Schuster wohnt

Nun beklagten sich einige Mitglieder des Redaktionskomitees der Wiener Ansichten darüber, dass der Schuster ihres Vertrauens seine Pension angetreten hat. Der Empörungs-Beirat „Rettet das Handwerk“ war bei der kollektiven Jammerei ebenso vertreten wie das Profiraunzer-Fachkomitee „Früher war alles besser.“

Wie Sie, geschätzte Leserinnen und Leser sicher bemerkt haben, sind die Wiener Ansichten vergangene Woche aus produktionstechnischen Gründen nicht auf dem gewohnten Platz auf den Wiener Regionalseiten, sondern österreichweit auf der Außenseite des Chronikteils erschienen. Dies führte dazu, dass sich, sagen wir es selbstbewusst, so gut wie ganz Österreich der Sorgen des Redaktionskomitees angenommen hat. Diese Woche sind wir wieder unter uns. Doch ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass sich das Komitee nun im Besitz mehrerer Dutzend Schuh-Reparatur-Adressen quer durch Österreich befindet. Von Litschau bis Güssing, von Bad Vöslau bis Poysdorf, von Penzing bis in die Donaustadt: Wir wissen, wer wie wo besohlt. Ob mit therapeutischem Stirnrunzeln (etwa in Baden bei Wien) oder nobler Innenstadt-Elegance.

Man mag sich dieser Tage aus vielen Gründen Sorgen machen. Die Sorge, das Schusterhandwerk würde aussterben, ist jedoch, wenn man den KURIER-Lesern Glauben schenkt, unbegründet. Ein regelrechter Hort des guten und wohlfeilen Schuhreparaturwesens muss der dritte Wiener Gemeindebezirk sein. Mehrmals wurde uns von dort der, wie etwa Frau Monika schrieb „beste aller Schuster“ gemeldet. (Nebenbei auch eine günstige Autowerkstatt).

Auch in Wien-Neubau wurde uns mehrfach ein Schuster ans Herz gelegt. Die Kollegen Martin B. und Guido T. empfahlen einen Herrn, der offenbar ebenso zärtlich-bedauernd angesichts der pflegebedürftigen Schuhpatienten dreinschaut wie der eingangs erwähnte Pensionist gewordene Ex-Schuster. Den und viele andere müssen wir uns jetzt anschauen. Das Komitee wird eine einschlägige Recherchereise antreten. Wir halten Sie auf dem Laufenden.