Wir spielen uns

Der Hollywood-Star John Malkovich, eben 70 geworden, erzählt im KURIER-Interview über seine Liebe zu Wien: „An Wien liebe ich nicht nur seine Historie, sondern auch den Himmel, der nie ganz sonnig ist und sich immer bewegt und das in Minutenschnelle.“

Wir haben aber nicht nur einen schönen Himmel, sondern auch gute Würstelstände: Malkovich isst gerne Käsekrainer am Schwarzenbergplatz.

Über seinen Beruf sagt Malkovich: „Ich glaube, dass das sehr gesund sein kann. Denn als Schauspieler darfst du dich in so viele Charaktere hineinversetzen, darfst so viele verschiedene Situationen spielen, die du nie leben könntest. Und es gibt keine Konsequenzen. Du tust niemandem weh.“

Vielleicht mag Malkovich Österreich deshalb so: Bei uns sagt man ja nicht „Ich spiele“, sondern „Ich spiele mich“ (meist als Verneinung: „Ned spü’ di!“). Vielleicht sind wir alle Schauspieler, die sich selber spielen.