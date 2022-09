Wir sind Meerschwein

Da haben wir uns daran gewöhnt, dass uns die Welt als Skandal-Land sieht (mehr noch: Wir müssen uns beinahe bemühen, nicht ein bisschen stolz darauf zu sein, dass man hierzulande so schöne Skandale fertigt) – und dann das:

Der deutsche Satiriker Harald Schmidt weigert sich einfach, unsere Skandale zu würdigen! „Was ich feststelle: Dass meine österreichischen Freunde gekränkt sind, wenn man sich nicht über die Skandale hier aufregt“, sagt Schmidt im KURIER-Interview. Denn wegen der Skandale „kommen wir ja so gerne nach Österreich. Weil sie in dieses Theaterland reinpassen. Wenn man guckt, was weltweit los ist, dann ist Österreich die letzte Stufe vor dem Paradies.“

Apropos Paradies. Eine Gratis-Zeitung erschien am Freitag mit folgendem Blattaufmacher: „Sex-Affäre um Meerschweinchen – Unbekannter steckte im Zoo Männchen in Weibchengehege.“

Unsere Sorgen mögen nie größer sein.