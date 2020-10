Es ist diese Zurückhaltung, die Österreicher auszeichnet. Das Kennen der eigenen Grenzen. Bescheidenheit. Deshalb würde nie jemand den Fußballteamchef kritisieren, weil er Baumgartlinger durch Grillitsch ersetzt hat (was völlig unsinnig war), und Stichwort Corona: Selbstverständlich soll die Wissenschaft den Weg zeigen, unsereins fehlt ja etwas an Erfahrung (die Masken können freilich am Hals hängen, damit der Mund frei bleibt, ganz genau) ...

Beim ersten Skirennen der Männer war ein Kärntner Riesentorläufer gerade 20 Sekunden unterwegs – zur Wiederholung: allererstes Rennen der Saison, 20 Sekunden Fahrzeit –, als sich der ORF-Kommentator nicht mehr zurückhielt und die Bombe platzen ließ:

„Er geht auf den Gesamtweltcup los!“

Der Rennläufer wurde im ersten Durchgang 39.

Im zweiten durfte er nicht mehr starten.