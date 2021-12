Zielpunkte

Dank Sender W 24 ist es möglich, zehn Jahre zurückzudrehen und mit der Straßenbahn durch Wien zu fahren. Dann findet man noch „daily“-Drogeriemärkte. Das waren die umbenannten „Schlecker“-Filialen, und sofort fällt der Chef ein, der in der „ZiB 2“ kurz vor Insolvenz 2013 wusste, was er wollte: „Ich möchte an allen Standorten festhalten. Im Gegenteil.“

Dann, mit Linie 1 durch die Löwengasse oder mit Linie 2 auf der Taborstraße: überall „Zielpunkt“ (2015 insolvent). Und da erinnert man sich, als die Kassierin fragte: „Sind Sie noch aktiv?“ Man hatte Kukident aufs Förderband gelegt (um damit das WC zu reinigen!!!) und sah verdattert drein. Die Kassierin: „Arbeiten Sie noch?“ WARUM WOLLEN SIE DAS WISSEN? Na, wegen des Pensionistenrabatts. Später fragte sie nicht, sondern rechnete nach kurzem Blick fünf Prozent ab. Das war der Zielpunkt des Lebens.